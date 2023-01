Kvaratskhelia torna contro la Roma? Cosa filtra dal Napoli a Castel Volturno

Il girone d’andata di Serie A è finito, gli azzurri lo hanno chiuso con il super punteggio di 50 punti, ben 12 in più di ogni altra inseguitrice. Nel mirino adesso c’è la sfida di domenica sera tra Napoli e Roma, con Spalletti che non ha alcuna intenzione di fermarsi e vuole regalare ai tifosi azzurri una super partita al Maradona.

Contro i giallorossi dovrebbe tornare in campo Khvicha Kvaratskhelia, che aveva saltato la trasferta di Salerno in via precauzionale. A tal proposito, di seguito quanto si legge sull’edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

“Kvaratskhelia ha ripreso a lavorare parzialmente insieme al resto del gruppo, che ieri mattina ha iniziato la propria settimana di allenamenti. Il georgiano ha svolto la prima parte di seduta in palestra con la squadra, e successivamente lavoro atletico individuale in campo.

NAPLES, ITALY – JANUARY 13: Khvicha Kvaratskhelia of SSC Napoli celebrates after scoring the 2-0 goal during the Serie A match between SSC Napoli_Juventus at Stadio Diego Armando Maradona on January 13, 2023 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

“Il georgiano sta ritrovando la migliore condizione fisica dopo l’influenza, ma il suo utilizzo domenica non è a rischio, visto che già da oggi svolgerà la sessione completa d’allenamento a pieno ritmo”.

“Sarà completamente recuperato per il match anche Juan Jesus, ex di turno, che già da ieri si è allenato completamente con la squadra”.