Osimhen e Kvaratskhelia coppia d’oro: nel mirino il record di un duo storico del Napoli

Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen sono sicuramente i protagonisti chiave di questo Napoli. La squadra di Spalletti ha diversi uomini chiave (Meret, Di Lorenzo, Lobotka e non solo), ma la coppia offensiva è quella che si prende le prime pagine dei quotidiani sportivi.

14 gol e 4 assist per il bomber nigeriano e 9 gol e 12 assist per la stella georgiana. Numeri impressionanti per i due talenti partenopei, soprattutto se si considera che questo è il primo campionato che giocano insieme.

Kvaratskhelia e Osimhen (Getty Images)

Osimhen Kvaratskhelia, la coppia pronta a fare la storia del Napoli

La coppia Osi&Kvara sta registrando numeri altissimi, nonostante alcune partite saltate per infortuni: in 19 partite di Serie A, i due hanno giocato insieme soltanto in 11 match (4 gare saltate da Kvara e 4 da Osi).

Eppure, la coppia del gol è pronta a entrare nella storia del club partenopeo. Considerando solo il campionato, Osimhen e Kvaratskhelia hanno messo a segno già 20 reti.

Nel mirino ci sono Maradona e Careca, duo storico del Napoli, che nella stagione 1988/1989, primo anno in cui hanno giocato insieme, misero a segno 28 gol complessivi.

Restando sempre in tema primo anno, nella stagione 2011/2012, la coppia Cavani-Lavezzi segnò addirittura 32 reti (ben 26 del Matador): con questa media realizzativa di Osi&Kvara, il record è sicuramente in bilico.