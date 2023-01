Inzaghi non ci sta: “Il VAR ci ha tolto 2 punti”, poi il commento sul Napoli

Vince con il Napoli e si ferma sul pareggio contro il Monza, Simone Inzaghi esce rammaricato dal derby lombardo e ai microfoni di DAZN si sfoga dopo l’episodio arbitrale legato alla decisione VAR.

L’Inter muove di poco la classifica, attraverso il pareggio che il Monza ha ottenuto nel finale di partita, attraverso l’autogol sfortunato di Denzel Dumfries al minuto 95.

L’episodio arbitrale riguarderebbe un fallo fischiato in attacco ai danni dell’Inter, che in realtà non ci sarebbe mai stato secondo lo stesso allenatore nerazzurro che ha commentato così: “Siamo arrabbiati, è stato fischiato un fallo dove due giocatori del Monza inciampano tra di loro. Inconcepibile che, dopo cinque anni di VAR, ci siano ancora errori così. Parliamo di un pareggio che arriva da un grave errore, perché sarebbe stato 3-1”.

Le dichiarazioni di Inzaghi, dopo Monza-Inter, in riferimento anche a quello che era stato il recente risultato con il Napoli: “Cosa cambia adesso? Dobbiamo andare avanti, lavoreremo meglio. È un peccato perché venivamo da due vittorie importanti contro Atalanta e Napoli, la partita sarebbe stata chiusa sul 3-1, ma il VAR ci ha praticamente tolto due punti“.