Insigne: “A Toronto posso fare cose che a Napoli non avrei potuto! Qui anche il mio cane Ciro è felice”

Lorenzo Insigne, ex capitano del Napoli ed attualmente in forza al Toronto, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Preferrd Magazine, portale canadese, in cui è tornato a parlare del suo addio e dei motivi che lo hanno portato a scegliere il Toronto.

Intervista Insigne: “Cosa mi ha convinto”

“Cosa mi ha convinto a giocare qui? L’entusiasmo del presidente Manning è stato contagioso e la sua forte convinzione mi ha aiutato a desiderare di indossare la maglia del Toronto e di cominciare questa nuova carriera. Da quando ho firmato ho visto tutte le partite, rimanevo sveglio fino a tarda notte solo per guardarli giocare. Sono stato sempre più entusiasta della mia scelta, di questa organizzazione e di questo club”.

(Photo by Vaughn Ridley/Getty Images)

“È vero che sono arrivato qui a metà stagione ma adesso voglio vincere trofei. I tifosi di Toronto meritano un successo. Qui ci sono fan fedeli e mi hanno supportato dal momento in cui sono arrivato, hanno accolto la mia famiglia e voglio ricambiare dando loro quello che meritano”.

“Toronto è una città uguale a tutte le altre grandi metropoli del mondo, ha uno standard di istruzione così elevato che è così importante per me e i miei figli, sarà il loro futuro”.

Le differenze tra Toronto e Napoli

“I tifosi canadesi vanno allo stadio per vedere le partite, qui amano questo gioco e questo mi rende felice. Mi rende felice poter uscire con la mia famiglia e godermi i festeggiamenti con i tifosi e soprattutto la città, questa cosa a Napoli non sono mai riuscito a farla. Posso andare a prendere i miei figli a scuola e andarli a vedere mentre fanno sport. Qui anche il mio cane Ciro è felice, posso portare a spasso, cosa che non avrei mai potuto fare prima”.