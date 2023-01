Inter-Napoli, allarme per un titolarissimo: ha la febbre!

Allarme in vista della sfida di questa sera tra Inter e Napoli, match di cartello della prima giornata dopo la sosta per i Mondiali in Qatar.

Ed è in questi minuti che si sta diffondendo l’allarme sulle condizioni di Alex Meret che, stando a quanto appreso dalla versione online de Il Mattino, sarebbe a rischio a causa di un leggero stato febbrile.

News calcio Napoli, Meret a rischio contro l’Inter? Quando ci sarà la decisione

Nella fattispecie, la medesima fonte fa sapere che in preallarme c’è dunque Salvatore Sirigu, il secondo portiere fin qui mai sceso in campo e su cui si concentrano diverse sirene di calciomercato.

(Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Lo staff medico monitora da vicino la situazione ed è fiduciosa di poter recuperare Meret in queste ore che segnano l’avvicinamento al match. L’estremo difensore azzurro è in ritiro all’Hotel Sheraton di Milano da ieri sera insieme con il resto del gruppo e spera di poter scendere in campo dal primo minuto ma la decisione finale arriverà solo a ridosso del match.