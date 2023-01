Ounahi al Napoli, spunta l’indizio che fa sognare i tifosi

Azzedine Ounahi è uno dei nomi più caldi sul fronte calciomercato per il Napoli, pronto già a gettare lo sguardo in vista della prossima stagione.

In attesa della definizione del maxi scambio con la Sampdoria – che vede coinvolti Zanoli, Bereszynski e Contini -, non sono previste particolari novità invece per gennaio.

L’unico dubbio può essere rappresentato dal futuro di Diego Demme, che è corteggiato da diversi club. Tuttavia, servirà un’offerta importante per convincere il club azzurro, che in caso di addio dell’ex Lipsia potrebbe intervenire per tutelarsi con il sostituto.

Calciomercato Napoli, ancora conferme su Ounahi: “Sponda Angers”

Per questo, è opportuno pensare che Azzedine Ounahi sia un nome spendibile per giugno, anche se la strategia del Napoli è ben chiara: bloccarlo a gennaio per poi accoglierlo a giugno.

A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, che scrive:

“Il Mondiale in Qatar ha semplicemente provveduto ad amplificare quel chiacchiericcio già imponente e il Napoli, che ci ha provato in epoca non sospetta, ora aspetta che Chabane (presidente dell’Angers, ndr) decida liberamente, senza fretta, per indirizzare il proprio progetto: l’offerta, venti milioni di euro, è corredata anche di altro, sembra quasi voglia assecondare il piano A dell’Angers, e la proposta più recente sembra di scorgerla nella frase-madre di una recente confessione: “Sarebbe ideale venderlo subito e però trattenerlo sino alla fine del campionato”.

Calciomercato Napoli Ounahi (Getty Images)

Al Napoli andrebbe benissimo, ci sarebbe anche il tempo di pianificare poi il futuro di un centrocampo nel quale varie cose potrebbero cambiare: Demme ha spazi limitati, Ndombele è un prestito con riscatto oneroso, e gli interventi – a luglio – rientrebbero nella norma. Ounahi è in cima alla lista della spesa ma il marocchino piace ora al Leicester e all’Olympique Marsiglia: s’intravede un’asta, come antiche abitudini”.