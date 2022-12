Calciomercato Napoli, colpo Ounahi: “Prenderà il posto di un titolare”

Il Napoli torna in campo, ma programma il futuro. Perché mentre c’è un sogno da continuare a vivere per Luciano Spalletti e i suoi, c’è la programmazione di Cristiano Giuntoli, che si proietta a quello che sarà il Napoli del futuro.

Lo farà attraverso il calciomercato il ds del Napoli che, molto attento ai talenti – soprattutto giovani – sarà pronto all’assalto per Ounahi.

La rivelazione arriva dai colleghi di SportItalia che hanno annunciato la possibile partenza di Piotr Zielinski, che verrebbe sostituito proprio dal talento marocchino.

(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Ounahi al posto di Zielinski? Le ultime sul rinnovo

Secondo la stessa fonte, infatti, Piotr Zielinski potrebbe non accordarsi per un prolungamento di contratto, obbligando gli azzurri a guardarsi intorno. Di fronte ad una proposta importante da parte di un club, magari all’estero, il Napoli potrebbe prendere in considerazione la cessione di Zielinski a fine stagione. E nel mentre, occhio alla posizione di Ounahi.

Il talento marocchino, rientrato dal brillante Mondiale disputato con il suo Marocco, ha dichiarato apertamente al canale ufficiale dell’Angers che dovrà prendere una decisione. E lo stesso club francese sarebbe pronto ad ascoltare le offerte che arrivano. Tra le proposte, si metterà in coda quasi sicuramente il Napoli, che starebbe seguendo il calciatore da ancor prima del Mondiale. Insomma, Zielinski non è certo di una permanenza al Napoli, ma il Napoli è certo di avere già in mano una possibile soluzione, di fronte a tale ipotesi. E si chiama Ounahi.