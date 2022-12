Infortunio Inter e tegola per Inzaghi: salta il Napoli? Sostituito in amichevole

Tra pochissimi giorni sarà big match tra Inter-Napoli, gara che sa di sfida Scudetto. Oggi in campo è scesa l’Inter, in amichevole al Mapei Stadium contro il Sassuolo e per Inzaghi non arrivano buone notizie.

Il motivo è legato all’infortunio del suo calciatore perché, nel corso della partita, si è fermato mandando lo staff medico e tecnico in apprensione.

A sei giorni dalla sfida contro il Napoli, ha subìto un infortunio il calciatore Henrikh Mkhitaryan, il giocatore armeno è uscito malconcio dal campo al minuto 49. Al suo posto è entrato Gagliardini e, in vista del Napoli, non sono buone notizie per il tecnico, Simone Inzaghi.

Mkhitaryan, le condizioni in vista del Napoli

Secondo quanto si apprende al Mapei Stadium, per Mkhitaryan si tratterebbe di una leggera lombalgia. La stessa, rischia di non essere superata in pochi giorni, costringendo così il tecnico nerazzurro a fare nuove scelte per il suo centrocampo a cinque, non avendo dunque l’armeno a disposizione della delicata sfida contro il Napoli.