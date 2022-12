Obiettivo del Napoli, annuncio in diretta sul futuro: “Non solo la Serie A!”

Il Napoli lavora per il presente e il futuro e protagonista dello stesso, sarà il ds del club azzurro, Cristiano Giuntoli.

Dopo l’ottimo lavoro della scorsa estate, il progetto messo in piedi da Giuntoli continua a prendere forma perché nel mirino ci sono altri diversi nomi, in particolar modo in chiave futura.

Dopo aver scelto di scartare l’ipotesi legata a Paulo Dybala, infatti, il Napoli ha deciso di puntare sui giovani talenti del calcio italiano e non solo. Perché dopo Raspadori, sempre dal Sassuolo, è vivo l’interesse per Davide Frattesi. Di quello che è un obiettivo di calciomercato non solo del Napoli, ma anche di altri club in Italia e non solo, ha parlato Giovanni Carnevali.

(Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Frattesi, idea Napoli: parla Carnevali

L’amministratore delegato del Sassuolo, in occasione dell’amichevole di oggi tra Sassuolo e Inter, ha parlato delle news di calciomercato che vedono protagonista proprio Frattesi, obiettivo anche del Napoli. Ecco cos’ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport, nel pre-partita del match al Mapei Stadium: “Ora comincia il calciomercato, sarà un mese intenso e lungo. Inutile nascondere che ci sono delle richieste per i nostri calciatori e Frattesi è uno di questi. Stiamo attenti sugli acquisti però, più che sulle cessioni. Con la Roma c’è un ottimo rapporto, che si è costruito negli anni, ma oggi le richieste per Frattesi sono diverse, anche dalla Premier”.

E tra le richieste, infatti, c’è anche quella del Napoli che nutre forte interesse per il centrocampista italiano.