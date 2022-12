Pioli sicuro, “frecciata” al Napoli sullo Scudetto: “Ricordate lo scorso anno?”

Milan e Napoli vivono la piena lotta Scudetto e, al rientro dalla sosta prima legata al Mondiale e poi alle feste natalizie, sarà battaglia tra il club rossonero i partenopei.

Sfideranno “a distanza” gli azzurri, dopo un primo scontro-Scudetto vissuto a San Siro, quando gli uomini di Luciano Spalletti riuscirono ad imporsi proprio sul Milan di Stefano Pioli, trovando tre punti importantissimi.

A parlare della lotta Scudetto è stato infatti il tecnico attuale campione d’Italia, Stefano Pioli, come protagonista assoluto di quello che sarà lo speciale che andrà in onda il 29 dicembre su Italia Uno, precisamente alle 23 e 45. A “I Re del Calcio”, ha parlato Stefano Pioli, menzionando anche l’operato fatto dal Napoli e, quello che segue, è uno stralcio di quanto poi andrà in onda nella serata di giovedì.

(Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Pioli sicuro: “Come lo scorso anno, nessuno credeva in noi”

Stefano Pioli crede alla rimonta del Milan e racconta, ai microfoni di SportMediaset su Italia Uno, quanto è motivato sulla corsa Scudetto: “Il Milan deve credere alla rimonta sul Napoli, basti pensare che lo scorso anno credeva in uno Scudetto che inizialmente sembrava impossibile”.

Sfida lanciata dunque al Napoli che, ad oggi, dista precisamente a 8 punti dai campioni d’Italia in carica. Al rientro dalla sosta sarà già sfida a distanza perché il Milan sfiderà in Campania la Salernitana, mentre il Napoli volerà proprio a Milano per cercare di portare punti a casa nell’accesissima sfida di San Siro contro l’Inter.