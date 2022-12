Calciomercato Napoli: contatti avviati per un protagonista al Mondiale

Il momento di sosta sta per volgere al termine, manca poco più di una settimana al rientro in campo, ma Cristiano Giuntoli non si è mai fermato e, a ridosso di quello che è il ritorno in campo, lavora per il calciomercato del Napoli.

E soprattutto in Qatar c’è chi ha brillato al Mondiale, tanto da attirare ogni attenzione su di sé, diventando oggetto del desiderio del mercato stesso.

Sessione di calciomercato che riaprirà presto i battenti e, oltre al colpo Bereszynski che il Napoli tenterà di piazzare sin dal primo gennaio con annuncio ufficiale, per averlo a disposizione già nella gara contro l’Inter del 4 gennaio, c’è anche l’operazione per il futuro. Dal Marocco al Napoli, avviati i contatti di Cristiano Giuntoli con l’Angers per l’affare Azzedine Ounahi.

Ultime mercato Napoli, i dettagli dell’affare Ounahi

Azzedine Ounahi piace a diversi top club d’Europa e Cristiano Giuntoli fa sul serio per anticipare la forte concorrenza delle società europee. Tant’è che alle porte degli uffici dell’agente del calciatore ha bussato anche lui, sarebbero stati avviati infatti i primi contatti con l’entourage di Ounahi per avviare la trattativa, secondo quanto riferito dal collega ed esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio.

L’Angers, dal canto proprio, ha fatto già sapere ai club interessati che nelle intenzioni del club ci sarebbe quella eventualmente di accordarsi a gennaio, per lasciare il lasciare solo a fine stagione, permettendo alla società di godersi le prestazioni del calciatore per altri sei mesi, completando così il campionato in Ligue 1.