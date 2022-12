Caso Juventus, riguarda anche le altre squadre: rischia anche il Napoli?

La notizia riguarderebbe anche le altre squadre, coinvolte, all’interno del “caso plusvalenze” che ha colpito la Juventus, sotto indagine della Procura della Federcalcio.

La riapertura delle indagini riguarderebbe anche le altre squadre italiane, secondo quanto si apprende in giornata e le dimissioni dell’intero CdA dei bianconeri potrebbe rappresentare solo un primo forte scossone, del terremoto che verrebbe fuori nel calcio italiano.

Potrebbero essere coinvolte anche le big del calcio italiano, tra cui appunto anche Inter e Napoli, perché sono ben 10 i club che sarebbero coinvolti nelle vicende, del massimo campionato italiano.

De Laurentiis (Getty Images)

Non solo la Juventus, anche le altre squadre a rischio

Quello che segue, è quanto riportato dall’Agenzia ANSA, in merito ai fatti che coinvolgono i diversi club italiani e dunque non solo la Juventus: “La Procura della Federcalcio sta notificando alle parti interessate la richiesta di revocazione per la sentenza definitiva della giustizia sportiva sull’inchiesta plusvalenze. La riapertura dell’indagine riguarda la Juve e altre squadre, ed e’ stata chiesta sulla base dell’articolo 63 del codice di giustizia sportiva.