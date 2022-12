De Laurentiis ha già deciso: il Napoli lo riscatterà a fine stagione

Mentre il Napoli continua i suoi allenamenti in Turchia per preparare al meglio la seconda parte di stagione, in società già si pensano ad alcune mosse per il futuro.

Spalletti è stato chiaro con la dirigenza: a gennaio non vuole nessun movimento di mercato, la squadra è forte e non va toccata, né in entrata né in uscita.

Ma il direttore sportivo Cristiano Giuntoli non resta fermo con le mani in mano e monitora costantemente i vari giovani in giro per l’Europa che si distinguono con le proprie squadre.

Riscatto Simeone Napoli, De Laurentiis ha deciso

Non solo il calciomercato in entrata però, il Napoli deve anche “risolvere” alcune situazioni in casa propria. Oltre i vari rinnovi da ultimare, ci sono anche giocatori da dover riscattare a fine stagione.

Tra questi c’è Giovanni Simeone, acquistato in estate dal Verona con la formula del prestito (di 3,5 milioni di euro) con diritto di riscatto fissato a 12 milioni.

Giovanni Simeone (FOTO – Getty Images)

Con 6 gol segnati in 13 presenze, il Cholito è entrato subito negli schemi della squadra e si è dimostrato una riserva d’oro di Victor Osimhen.

Eppure, non sono state solo le sue prestazioni a convincere De Laurentiis: secondo l’edizione odierna de “Il Mattino”, il presidente azzurro si è “innamorato” delle doti umane dell’argentino.

Ecco perché non si aspetterà fine anno per prendere una decisione: il Cholito diventerà a tutti gli effetti un calciatore del Napoli a fine stagione.