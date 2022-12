Home » Copertina Calcio Napoli » Meritato riposo per Anguissa, Olivera e Lozano: quando rientreranno in gruppo

Il Mondiale è ormai entrato nella fase più calda: ieri sono iniziati gli ottavi di finale con Olanda e Argentina che hanno strappato il pass per i quarti, battendo rispettivamente USA e Australia.

Oggi sarà il turno di uno degli ultimi due azzurri rimasti in gara: Piotr Zielinski con la sua Polonia sfiderà la Francia campione del mondo in un match che si preannuncia molto complicato per i polacchi.

Domani, invece, sarà Kim Min-jae a scendere in campo e tentare un’impresa storica: la Corea del Sud affronterà il Brasile che potrebbe recuperare anche Neymar prima del previsto.

Quando torneranno Anguissa, Olivera e Lozano a Napoli?

Se Zielinski e Kim dovranno affrontare almeno un altro match, c’è chi ha dovuto salutare il Qatar in anticipo. Hirving Lozano, Mathias Olivera e Frank Anguissa non hanno superato la fase a gironi con il Messico, l’Uruguay e il Camerun e hanno già abbandonato Doha.

Mathias Olivera (Photo by ALFREDO ESTRELLA/AFP via Getty Images)

Una delusione immensa per Lozano e Olivera: Messico e Uruguay sono state eliminate a discapito di Polonia e Corea del Sud solo per una peggior differenza reti. A entrambe sarebbe bastato un solo gol in più per poter accedere alla fase a eliminazione diretta.

Discorso diverso per Anguissa: il suo Camerun, nonostante una vittoria storica per 1-0 all’ultima giornata contro il Brasile, ha chiuso il girone a due punti di distacco dalla Svizzera seconda.

Andre-Frank Zambo Anguissa (Photo by Julian Finney/Getty Images)

Ma adesso i tifosi del Napoli si chiedono quando rientreranno alla base i tre azzurri. Ci vorrà un poco di tempo prima di rivederli ad allenarsi con i propri compagni: secondo quanto riporta il “Corriere dello Sport”, Anguissa, Olivera e Lozano non raggiungeranno la squadra in Turchia.

I tre azzurri potranno godere di un meritato riposo: il loro rientro a Napoli è previsto tra una decina di giorni, a ridosso dell’amichevole del 17 dicembre contro il Villarreal.