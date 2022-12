Napoli interessato a Kadioglu, parla il padre: “Abbiamo una sola priorità”

Ieri il Napoli è tornato in campo a Castel Volturno e oggi la squadra di Spalletti è pronta a volare ad Antalya, in Turchia, per svolgere un mini ritiro invernale.

Gli azzurri svolgeranno allenamenti al resort Regnum Carya di Belek e affronteranno anche due amichevoli contro i padroni di casa dell’Antalyaspor e contro il Crystal Palace.

Il viaggio in Turchia potrebbe essere utile anche in chiave mercato: il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta seguendo due talenti del Fenerbahçe e chissà che non possano esserci ulteriori contatti in questi dieci giorni ad Antalya.

Kadioglu Napoli, le parole del padre del turco

Uno dei nomi attenzionati dal Napoli è quello di Ferdi Kadioglu, centrocampista classe ’99. Il trequartista turco sta disputando ottime prestazioni con il Fenerbahçe e sta attirando l’attenzione di parecchi club europei.

Ferdi Kadioglu (Photo by Burak Kara/Getty Images)

Il padre del giocatore, però, ha voluto smorzare tutte queste voci di mercato e ha voluto ribadire la volontà del ragazzo di concludere la stagione con il Fenerbahçe. Queste le sue parole al portale turco “Hurriyet”.

“Ci hanno già contattato Milan e Napoli. È una bella cosa, fa sicuramente piacere, ma la priorità assoluta di mio figlio è il Fenerbahçe, è concentrato solo su quello. Ferdi non vuole andare in un grande campionato europeo a tutti i costi come ha fatto Kim Min-jae, la sua priorità è il successo del Fenerbahçe. Se a fine campionato ci saranno ancora offerte serie dall’Europa, se il Fenerbahce gli dirà ‘Vai pure’, solo allora si valuterà la situazione”.