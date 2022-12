Una squadra estera piomba sull’obiettivo del Napoli: c’è un interesse concreto

La sosta per il Mondiale in Qatar è una buona occasione per i giocatori non impegnati con le proprie nazionali per ricaricare le pile in vista dei tour de force che attendono le squadre di club a partire dal prossimo gennaio.

Il periodo di pausa dei campionati però è anche un momento favorevole per i club per poter pensare in maniere più tranquilla al mercato di gennaio. I direttori sportivi non restano fermi e sondano il terreno per migliorare la rosa in vista della seconda parte di stagione.

Calciomercato Napoli, la Germania chiama Parisi

Il Napoli, che oggi partirà per la Turchia per svolgere un mini ritiro di una decina di giorni, non ha bisogno di toccare la rosa a gennaio. È stato lo stesso mister Spalletti a chiedere alla società di non effettuare nessun movimento di mercato: il tecnico di Certaldo non vuole rischiare di rovinare questa armonia all’interno dello spogliatoio.

Giuntoli però non resta fermo e tiene d’occhio i talenti del futuro. Sul taccuino del DS partenopeo c’è sempre il nome di Fabiano Parisi, terzino sinistro classe 2000 dell’Empoli.

Fabiano Parisi (Photo by Getty Images/Getty Images)

Il difensore nato a Solofra, provincia di Avellino, sembrava essere molto vicino al Napoli già nella scorsa stagione, ma poi la società decise di puntare su Mathias Olivera.

Ma le buone prestazioni del difensore con la maglia dell’Empoli e la prima convocazione con l’Italia di Mancini hanno catturato l’attenzione anche di club esteri.

Infatti, secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il Wolfsburg è piombato su Parisi. Il club tedesco ha mostrato un interesse concreto e nelle prossime settimane potrebbe arrivare anche un’offerta ufficiale.