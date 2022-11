Altra novità assoluta in Serie A: può succedere già nella sfida tra Inter e Napoli

Novità in arrivo per la Serie A, dopo la notizia riguardante l’introduzione del maxi recupero nelle partite del campionato italiano, potrebbe esserci un altro cambiamento in corso d’opera per quanto riguarda il fuorigioco.

Il Mondiale in Qatar si è reso protagonista anche per le novità proposte durante le partite, una su tutte è stata sicuramente quella del recupero assegnato dai direttori di gara durante i match. Scelta che verrà adottata anche in Serie A.

Un’altra novità potrà essere quella del fuorigioco semiautomatico, quest’ultima però è stata già introdotta ufficialmente in Champions League ed il Napoli ne sa qualcosa dalla sfida di Anfield contro il Liverpool. Nella partita tra Reds e azzurri infatti fu annullato un gol ad Ostigard proprio grazie alla segnalazione della tecnologia.

Fuorigioco semiautomatico in Serie A

Stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport infatti il fuorigioco semiautomatico verrà utilizzato anche in Serie A.

Alla ripresa del campionato, il 4 gennaio 2023, si potrebbe assistere fin da subito all’introduzione di questa assoluta novità. Servirà l’ok della Federcalcio e della Lega Calcio per lo start nel campionato italiano ma il comparto arbitrale si è esercitato due giorni fa nel centro di Lisonne, luogo in cui il Var ha la propria casa. Esercitazioni su gare italiane ma anche straniere, simulazioni e varisti che hanno occupato le postazioni dedicate a Var e Avar come fosse una partita vera. Quando inizierà, il fuorigioco semiatuomatico andrà solamente in Serie A.

Il fuorigioco semiautomatico potrebbe essere già attivo nella prima sfida del 2023 del Napoli contro l’Inter di Simone Inzaghi.