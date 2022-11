Brienza torna in campo a 43 anni nel club campano: accordo con l’ex Napoli

Una vera e propria scelta di cuore quella annunciata in queste ore da Ciccio Brienza, ex fantasista di Palermo, Reggina e Siena tra le altre con un grande passato anche in Serie A.

Arrivata, infatti, l’ufficialità del suo accordo con l‘Ischia Calcio, squadra che, tra l’altro, quest’anno festeggia cento anni dalla sua fondazione. Il club isolano attualmente è al comando del girone B di Eccellenza, con il miglior attacco e la seconda miglior difesa.

Brienza all’Ischia Calcio, le parole dell’ex Napoli Taglialatela

L’attuale presidente dell’Ischia Calcio, nonché ex portiere storico del Napoli, PIno Taglialatela ha commentato così l’arrivo di Brienza:

“Siamo molto contenti, Brienza è un grande giocatore ed un grande professionista che, prima di accettare la nostra proposta di tornare a giocare, ha voluto effettuare diversi test per capire il suo stato di forma.

Oggi è pronto e può scendere in campo e noi vogliamo che ci aiuti a crescere i nostri giovani calciatori, che sia una chioccia ed un esempio per loro e che giochi come sa senza alcuna pressione. Siamo partiti per fare un buon campionato ed i nostri obiettivi non cambiano”.

Brienza farà il suo ritorno in campo già domenica, nel match casalingo che l’Ischia Calcio giocherà allo stadio Mazzella contro il Montecalcio.