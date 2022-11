Dove vedere Napoli-Empoli in tv e streaming: DAZN o Sky?

DOVE VEDERE NAPOLI EMPOLI – Il Napoli ritorna in campo dopo la vittoria pesante sul campo dell’Atalanta. Ospite allo stadio Diego Armando Maradona sarà l’Empoli, nella sfida in programma quest’oggi alle 18:30.

Prima dello stop per il Mondiale in Qatar, che per quest’anno si terrà eccezionalmente tra i mesi di novembre e dicembre, la squadra di Luciano Spalletti cercherà di mettere ulteriore pressione alle inseguitrici: tra questa giornata e la prossima, contro l’Udinese, il Napoli giocherà prima di tutte le altre e una vittoria potrebbe portare a un nuovo allungo, almeno momentaneo.

D’altro canto, la squadra toscana, che può vantare di essere l’ultima squadra a battere i partenopei in campionato, cercherà di mettere i bastoni tra le ruote ai padroni di casa.

(Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)

Serie A: Napoli Empoli, i precedenti tra le due formazioni

Napoli e Empoli si sono sfidate, in complessivo, per 27 volte tra Serie A, Serie B e Coppa Italia. Il bilancio totale pende leggermente in favore della squadra partenopea.

11 vittorie del Napoli

6 pareggi

10 vittorie dell’Empoli.

Le migliori soddisfazioni, gli azzurri le hanno trovate in casa. Di seguito, il computo dei precedenti in casa del Napoli:

9 vittorie del Napoli

2 pareggi

3 vittorie dell’Empoli

Dove vedere Napoli Empoli? Tutte le info

Dove vedere Napoli Empoli in tv? E in streaming? Il match Napoli-Empoli sarà visibile in diretta streaming esclusiva su DAZN, piattaforma del gruppo Perform che ha acquisito i diritti televisivi di tutto il campionato di Serie A.

(Photo by Andreas SOLARO / AFP) (Photo by ANDREAS SOLARO/AFP via Getty Images)

Per poter seguire il match è necessario scaricare l’app DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi al costo di 29,99 euro mensili per il piano standard o 39,99 euro per il piano plus. L’incontro del Diego Armando Maradona sarà visibile anche su Sky per coloro che hanno attivato il canale satellitare Zona DAZN al prezzo aggiuntivo di 5 euro mensili.