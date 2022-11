LIVE – Atalanta-Napoli, le formazioni ufficiali: scelta a sorpresa al posto di Kvara!

Scendono in campo gli azzurri, benvenuti nella diretta testuale su SpazioNapoli, del match di Serie A tra Atalanta e Napoli. Calcio d’inizio fissato alle 18 al Gewiss Stadium, Gasperini e Spalletti si giocano una fetta importante della classifica, considerando le posizioni attuali delle due squadre.

Sa di “Scudetto” lo scontro odierno, Napoli e Atalanta distano soli cinque punti, le prime due della classe si sfidano quest’oggi con diverse squadre attente a quello che sarà l’esito della partita.

Il Napoli costretto all’assenza di Kvaratskhelia, annunciate le formazioni ufficiali di Spalletti, con la decisione di andare sul sostituto nella posizione “inedita”, largo a sinistra: sarà Elijf Elmas infatti a completare il tridente con Lozano e Osimhen. Gian Piero Gasperini, d’altro canto, non avrà con sé Luis Muriel, out dal match e non convocato.

Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori.

Formazioni ufficiali Atalanta-Napoli

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus; Olivera; Zielinski, Lobotka, Anguissa; Lozano, Osimhen, Elmas. Allenatore: Luciano Spalletti.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Scalvini; Hateboer, Ederson, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Lookman, Hojlund. Allenatore: Gian Piero Gasperini.