“Siamo costretti a vendere solo in un caso”: De Laurentiis esce allo scoperto sul futuro

Quale futuro per il Napoli e per il Bari? Questo è un interrogativo ricorrente da quando la famiglia De Laurentiis ha prelevato la società pugliese. Nel caso in cui il Bari dovesse saire in Serie A, infatti, Aurelio e Luigi De Laurentiis si vedrebbero costretti a cedere una delle due società.

Quale delle due verrebbe ceduta? A fare chiarezza è lo stesso presidente dei galletti, Luigi De Laurentiis, nel corso di un webinar.

Bari, parla De Laurentiis: l’annuncio del futuro

Di seguito, le parole del presidente del Bari circa il futuro dei pugliesi, che oggi giocano in Serie B:

“Se il Bari dovesse andare in Serie A sarei costretto a vendere. Siamo sempre stati coscienti di ciò, ma la nostra missione fin dall’inizio è stata quella di ricostruire questo franchising calcistico. In attesa della fortunata stagione che ci porterà in Serie A spero di riscontrare l’interesse di un gruppo che possa rilevare questa squadra nel momento giusto.

Questa è un’operazione imprenditoriale che ha i suoi rischi, abbiamo iniziato da 0 come una vera start-up e arrivati in massima serie bisogna saper vendere. Da tempo mio padre pensava di prelevare un’altra squadra, il Bari è arrivato per caso”.