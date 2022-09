Napoli, “penalizzazione” Nazionali: gli azzurri sono i più stanchi in Serie A – GRAFICO

Finalmente sabato la Serie A torna in campo. E ad aprire l’ottava giornata ci sarà il Napoli di Luciano Spalletti che ospiterà il Torino di Ivan Juric. L’obiettivo degli azzurri è quello di continuare a vincere per tenersi stretta la testa della classifica ma anche – e soprattutto – per continuare a lavorare con serenità e grande efficacia in vista del futuro. E poi per continuare a dimostrare che la squadra resta molto forte, nonostante gli addii dei ‘vecchi’ big.

L’unico problema a cui Luciano Spalletti e lo staff del Napoli dovranno far fronte è la stanchezza degli azzurri che hanno risposto alle convocazioni delle rispettive Nazionali. Sono ben 10 i calciatori del Napoli partiti ad inizio settimana scorsa per raggiungere i propri Paesi e disputare amichevoli o gare di Nations League: e più di uno è tornato malconcio e a rischio infortunio.

Meret, Di Lorenzo, Raspadori, Zerbin, Politano: Italia .

. Kvaratskhelia: Georgia .

. Lozano: Messico .

. Rrahmani: Kosovo .

. Olivera: Uruguay .

. Zielinski: Polonia.

Sabato contro il Torino, infatti, sono a rischio forfait Matteo Politano (tornato subito dopo la partenza per Coverciano), Hirving Lozano e Amir Rrahmani. Tutti con noie muscolari che saranno da valutare con estrema calma per evitare rischi inutili e infortuni più lunghi.

Napoli, gli azzurri sono i più utilizzati in Nazionale – IL GRAFICO

Il Napoli è la prima squadra in Serie A per calciatori con più minuti in Nazionale in questa settimana. Tradotto: il Napoli ha i calciatori più utilizzati e stanchi di tutti. Giovanni Di Lorenzo e Giacomo Raspadori sono stati sempre titolari con l’Italia e sempre per più di 75 minuti. Stesso discorso per Khvicha Kvaratskhelia e Piotr Zielinski con Georgia e Polonia.

Tutti i 10 azzurri convocati in Nazionale hanno collezionato un totale di 1.721 minuti giocati. Al secondo posto c’è l’Inter con 1.570 minuti. Chiude il podio la Juventus con 1.339 minuti. Subito dopo Torino e Atalanta a chiudere la TOP5 delle squadre con calciatori più utilizzati.

Quanto peserà la stanchezza dei calciatori del Napoli? Come si ingegnerà Luciano Spalletti ad evitare ulteriori problemi muscolari e, di conseguenza, di campo e risultati? Tutto da scoprire, da sabato in poi: inizia il nuovo tour de force.