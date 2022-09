Infortunio Rrahmani, accadrà oggi con Spalletti: le ultime

A due giorni dal match contro il Torino, Luciano Spalletti porta con sé diversi dubbi di formazione. Le numerose assenze a cui dovrà far fronte il tecnico toscano, gli impediscono di schierare il proprio undici ideale.

Oltre ad Osimhen e Politano, tra gli indisponibili, potrebbe aggiungersi anche Amir Rrahmani. Il centrale kosovaro, nella giornata di ieri, ha parlato della propria condizione fisica spiegando come non sia al 100% nonostante abbia disputato oltre un’ora della partita tra Kosovo e Cipro.

Amir Rrahmani Infortunio (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Di seguito le sue parole:

“Di solito per quest’infortunio, c’è bisogno di 10 giorni per guarire e questo era il nono. Non ero in condizioni fisiche buonissime, non ero al 100%, ma tutto sembra andato per il meglio”.

È molto probabile dunque che Spalletti conceda un turno di riposo al proprio difensore in moda da averlo al meglio per la sfida di Champions contro l’Ajax.

L’edizione odierna di Tuttosport, spiega come ci saranno ulteriori novità nel corso della giornata di oggi dato che ci sarà un colloquio tra il giocatore e Spalletti per valutare al meglio la situazione.

Di seguito quanto evidenziato:

“Un incidente che lo aveva costretto a saltare il match iniziale del Kosovo in Irlanda del Nord (gara persa 2-1), però nella sfida successiva contro Cipro ha giocato titolare ed è uscito per precauzione al 64. Spalletti parlerà oggi con Rrahmani, ma sempre molto probabile che non verrà rischiato contro il Torino”.