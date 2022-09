Milan-Napoli, i convocati: decisione ufficiale su Lozano e Demme

Domani sera il Napoli sarà ospite del Milan a San Siro, in una gara che può già dire molto agli uomini di Spalletti, reduci da un avvio di stagione entusiasmante, che si misureranno contro i Campioni d’Italia uscenti.

Gli azzurri infatti, proprio come il Milan, sono primi in classifica in Serie A a quota 14 punti, accompagnati anche dall’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Il primo posto, tuttavia, non è occupato dal Napoli soltanto in Italia: anche in Europa il club di De Laurentiis comanda il Girone A di Champions League, davanti a corazzate come Liverpool e Ajax.

FOTO: Getty – Napoli Lozano

Dopo la convincente vittoria esterna contro i Rangers, tuttavia, gli azzurri tornano ad essere focalizzati sul campionato. Accompagnati anche dal ritorno di Hirving Lozano, nuovamente a disposizione. Ancora out, invece, Diego Demme, così come lo squalificato Victor Osimhen. Di seguito l’elenco completo dei convocati di Luciano Spalletti in vista di Milan-Napoli:

Meret, Sirigu, Marfella; Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim, Ostigard, Rrahmani, Mario Rui, Olivera, Zanoli; Anguissa, Elmas, Lobotka, Ndombele, Zielinski, Zerbin, Gaetano; Kvaratskhelia, Lozano, Politano, Simeone, Raspadori.