Zielinski a un passo dall’addio: svelato il motivo del mancato accordo con il West Ham

L’estate azzurra è stata caratterizzata da una forte rivoluzione tecnica che ha stravolto l’assetto della rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo, infatti, ha dovuto fare a meno di grandi giocatori del recente passato azzurro come Mertens, Koulibaly, Insigne e Fabiàn Ruiz. Non solo loro, anche altri giocatori sono stati vicini all’addio.

Tra questi c’è anche Piotr Zielinski: il polacco, infatti, era finito nei radar del West Ham. Il club inglese aveva proposto un’offerta monstre al numero 20 azzurro, che, però, ha rifiutato senza tentennamenti.

Zielinski Napoli (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)

L’edizione odierna del Corriere dello Sport, rivela i motivi alla base della scelta del polacco: Zielinski voleva solo Napoli.

Di seguito quanto si legge tra le pagine del quotidiano:

“In estate lo ha corteggiato il West Ham, era pronta un’offerta-monstre, Zielinski ha scelto di non andarsene, non voleva concludere la sua avventura napoletana col ricordo di un solo gol nell’ultimo girone di ritorno. Non è stato facile il tramonto della scorsa stagione, Zielinski s’è spento assieme alla sua luce, per ritrovarla Spalletti è tornato al 4-3-3 ma il cambio modulo è stato solo un invito al riscatto. Ha fatto tutto Zielinski. Dalla testa, la svolta è arrivata ai piedi. Non è mai stato un problema tecnico. Zielinski è sempre stato un potenziale campione, lo sapeva anche Klopp che nel 2016 aveva

sperato di averlo con sé al Liverpool, ma per il suo club costava troppo. De Laurentiis, invece, decise di crederci: 15 milioni per acquistarlo dall’Udinese. La doppietta in Champions ha accentuato rimpianti inglesi e orgoglio azzurro”.