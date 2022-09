Home » News Calcio Napoli » Gotti non convinto sul contatto Meret-Kiwior: il responso della moviola

La neopromossa Cremonese ferma sull’1-1 l’Atalanta: ciò significa che il Napoli, a pari merito con il Milan e proprio i bergamaschi, è primo in classifica con 14 punti. Per raggiungere il primato è stata certamente chiave la vittoria di ieri contro lo Spezia, giunta nei minuti finali grazie alla zampata di Giacomo Raspadori, che ha trovato il primo gol in Serie A con la maglia azzurra.

Questo successo, arrivato pur senza giocare un calcio limpido come quello mostrato contro il Liverpool, è uno di quelli che a fine stagione potrebbero rivelarsi fondamentali. “Prendere gol nel finale lascia sempre l’amaro in bocca“ – ha dichiarato nel post partita Luca Gotti, allenatore dei liguri.

Gotti Napoli Spezia

Lo stesso tecnico, ai microfoni di DAZN, si è poi voluto soffermare anche su un episodio a suo dire dubbio, ovvero il contatto tra Meret e Kiwior. “Ci sarebbe da ragionare su un episodio dubbio in area di rigore del Napoli nel secondo tempo” – ha continuato l’ex tecnico dell’Udinese.

In realtà, nella sua edizione odierna, Il Corriere della Sera ha analizzato l’episodio, dando ragione alla decisione dell’arbitro Santoro: “C’è stato un contatto nell’area del Napoli tra Meret e Kiwior, ma la tempistica del contatto esclude il rigore“.