Curva B tesserata? Il volantino degli Ultras chiarisce tutto, la foto

In occasione della partita tra Napoli e Monza alcuni gruppi Ultras della Curva B hanno chiarito la loro posizione in merito al tesseramento tramite un volantino rilasciato all’esterno dello Stadio Diego Armando Maradona.

Di seguito quanto scritto sul volantino del gruppo Ultras:

“È giunto il momento di fare chiarezza e specificare che solo un gruppo ha deciso di abbonarsi e sottoscrivere il programma di fidelizzazione. Ciò che abbiamo scritto sulle mura della città e cantato in terre ostili continuerà a rappresentare il nostro essere ultras, siamo abituati a dare importanza a ciò

che diciamo e continuiamo il nostro percorso sicuramente più difficoltoso ma a nostro avviso più coerente.

Rimaniamo fermamente convinti che non possano esserci distinzioni tra i tifosi buoni ed i tifosi cattivi e restiamo fedeli al nostro leitmotiv.. O TUTTI O NESSUNO! Non ci interessa parlare della storia della nostra curva, poiché chi vive il nostro mondo “ne è perfettamente a conoscenza“.

Restiamo fieri depositari del nostro verbo e come abbiamo dimostrato “con i fatti” per la nostra passione e il nostro credo risponderemo sempre PRESENTI! Andiamo avanti uniti come un pugno in un percorso fatto di sofferenze, privazioni ma sicuramente Nobile“.