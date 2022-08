Succederà questa sera a Castel Di Sangro: grande iniziativa per i tifosi!

Mancano ormai poche ore al termine del ritiro di Castel Di Sangro, con la partita amichevole contro l’Espanyol che chiuderà la seconda fase pre-campionato, dopo quella di Dimaro in Val di Sole (Trentino).

Questa sera, nella cittadina abruzzese, ci sarà un’iniziativa che farà felici i tifosi del Napoli. Secondo quanto annunciato da Radio Kiss Kiss Napoli, in piazza Plebiscito ci saranno ospiti il capitano Giovanni Di Lorenzo e Alessandro Zanoli. I due risponderanno alle domande dei giornalisti presenti nel corso dello Speciale Ritiro, in onda sulle frequenze della radio ufficiale.

I tifosi, dunque, avranno modo di vedere dal vivo i due calciatori azzurri, saldi proprietari della fascia destra del Napoli. In particolare, per l’ex Empoli quest’anno è arrivata l’investitura della fascia da capitano, ereditata da Lorenzo Insigne che ha raggiunto in questi mesi il Toronto in Major League Soccer.

Confermata anche la presenza in rosa di Zanoli che nella scorsa stagione, quando impiegato, ha dimostrato di essere all’altezza della situazione.