Campagna abbonamenti Napoli, c’è la notizia dalla radio ufficiale: svelata la data del lancio

Manca meno di un mese all’inizio della Serie A: il 13 agosto prenderà il via il campionato, mentre il Napoli giocherà la prima giornata il 15 alle ore 18:30 contro l’Hellas Verona allo stadio Bentegodi. Gli azzurri, dopo la fine del ritiro di Dimaro Folgarida, sono pronti a ripartire per il secondo ritiro estivo: sabato, i ragazzi di mister Spalletti saranno a Castel di Sangro. In Abruzzo, il Napoli ci resterà fino a sabato 6 agosto.

Tifosi Napoli (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Intanto, parecchi tifosi si chiedono quando partirà la campagna abbonamenti per la nuova stagione. Diverse squadre hanno già quasi chiuso la campagna abbonamenti, mentre il Napoli non ha fatto sapere ancora nulla ai propri supporter.

Però, secondo quanto rivelato da Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso del programma “Radio Goal”, manca poco: lunedì ci sarà il lancio della campagna abbonamenti. Domenica verranno date tutte le informazioni e il giorno dopo verrà lanciata finalmente la campagna abbonamenti. Una buona notizia per tutti i tifosi che vorranno seguire la squadra al Maradona.