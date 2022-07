Kim Min-jae sempre più lontano dal Fenerbahçe: l’indizio

Oggi, martedì 19 luglio, si è concluso il ritiro di Dimaro Folgarida: la squadra di mister Spalletti farà ritorno a Napoli e resterà in città per pochi giorni. Infatti, sabato, gli azzurri ripartiranno per il secondo ritiro precampionato: questa volta, la destinazione è Castel di Sangro. In Abruzzo, il Napoli resterà fino a sabato 6 agosto.

Intanto, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli deve muoversi in fretta sul mercato per regalare a mister Spalletti i rinforzi per la prossima stagione: l’obiettivo è di far arrivare qualche nuovo acquisto prima dell’inizio del ritiro di Castel di Sangro. Attualmente, la dirigenza si sta muovendo per sostituire Kalidou Koulibaly, ceduto al Chelsea nei giorni scorsi.

Kim Min-jae (Photo by LAURIE DIEFFEMBACQ/BELGA MAG/AFP via Getty Images)

Il nome in cima alla lista di Cristiano Giuntoli è quello di Kim Min-jae, difensore sudcoreano del Fenerbahçe. Il classe ’96 è seguito con molto interesse da Napoli e Rennes, ma dopo un sorpasso dei francesi nella scorsa settimana, adesso gli azzurri sembrano nuovamente avanti nella corsa per l’acquisto del centrale. La sfida è ancora aperta, ma ciò che sembra essere certo, è che Kim Min-jae lascerà il Fenerbahçe in questa sessione di mercato.

L’indizio è arrivato proprio dal club turco: Kim Min-jae non è stato convocato per la gara di playoff di Champions League contro la Dinamo Kiev. Domani, nel match d’andata del secondo turno di qualificazione, il sudcoreano non sarà presente in campo. Un indizio molto forte che non lascia molte interpretazioni: Kim Min-jae è sempre più lontano dal Fenerbahçe.