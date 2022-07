Calciomercato Napoli, occhi in casa Tottenham: concorrenza del Milan

Ad oggi, Kalidou Koulibaly è ancora un giocatore del Napoli. Nonostante le voci di mercato e sul rinnovo ancora lontano, il difensore centrale non ha preso ancora decisioni definitive sul proprio futuro.

Il Napoli, in attesa di capire se dovrà sostituirlo, resta alla ricerca di un quarto centrale. Nella parte finale della passata stagione questo ruolo era stato coperto da Axel Tuanzebe, arrivato a gennaio in prestito dal Manchester United. L’inglese classe ’97 è però entrato in campo appena due volte con la maglia azzurra.

Tottenham, Japhet Tanganga (IMAGO)

Calciomercato Napoli, occhi su Tanganga del Tottenham

Tra i tanti nomi che il direttore sportivo Giuntoli sta valutando, c’è anche Japhet Tanganga, difensore classe ’99 in uscita dal Tottenham di Conte. Cresciuto nelle giovanili del club del nord di Londra, ha già una ventina di presenze all’attivo in Premier League, oltre a un posto fisso nelle giovanili Under 20 e Under 21 dell’Inghilterra.

Secondo quanto riportato da Sportitalia, il Milan è sulle tracce del giovane difensore già da tempo, ma non ha ancora imbastito una trattativa con gli Spurs. In Premier invece, Southampton ed Everton sembrano essere fortemente interessate.