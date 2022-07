Piaceva al Napoli, Maximiano firma per un’altra squadra di Serie A: i dettagli

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Luis Maximiano è vicinissimo a firmare con la Lazio. Il procuratore del portiere del Granada è sbarcato in Italia per limare gli ultimi dettagli con Lotito, in attesa che i club trovino l’accordo definitivo.

Il Granada è appena retrocesso in Segunda Division, e la cessione del portiere classe ’99 è diventata quasi obbligatoria. Infatti, secondo il contratto del portoghese, in caso di retrocessione la sua clausola rescissoria sarebbe stata dimezzata.

Granada, Luis Maximiano (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

Napoli, Maximiano va alla Lazio: le ultime

La Lazio dovrebbe strapparlo agli spagnoli per circa 8 milioni di euro, 2 per il prestito, 6 per il riscatto. Ancora non è chiaro se con il diritto di riscatto, o l’obbligo, come vorrebbero gli spagnoli. Inoltre il 20% di un’eventuale cessione andrebbe direttamente nelle casse del Granada.

Battuta la concorrenza del Napoli, da tempo interessato al giovane portiere portoghese come possibile sostituto di Meret. Continuano quindi le battaglie di mercato tra gli azzurri e il loro ex allenatore, Maurizio Sarri, con cui condividono altri obbiettivi, e che punta anche alcuni partenti del Napoli.