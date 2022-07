Politano vuole lasciare il Napoli? L’agente chiarisce la sua posizione

Il Napoli si sta muovendo ancora sul mercato, ma per vedere nuovi giocatori all’ombra del Vesuvio, dovranno avvenire prima delle cessioni. Sono diversi i giocatori in uscita e tra questi c’è anche Matteo Politano. L’ex Inter vorrebbe cambiare aria per trovare più spazio: a Napoli si sente bloccato da Lozano, sempre preferito da mister Spalletti.

Matteo Politano (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Il suo agente, Mario Giuffredi, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, durante il programma “Calciomercato – L’originale” e ha ribadito la volontà di Politano di cambiare squadra e della possibilità di vederlo al Valencia di Rino Gattuso. Queste le sue parole.

“Politano come ho sempre detto dal primo giorno, vorrebbe cambiare aria. Crede sia il caso di fare una nuova esperienza. Gattuso è un suo estimatore e il Valencia è una possibilità, ma non ci sono solo loro. È un grande giocatore e piace anche ad altre squadre, pure italiane”.

Tra i possibili sostituti c’è anche il nome di Ola Solbakken, esterno destro classe ’98 del Bodø/Glimt, seguito da Napoli e Roma.