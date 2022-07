Petagna al Monza? Una condizione può sbloccare la trattativa

Il Monza di Silvio Berlusconi continua la sua incursione sul mercato per garantirsi una squadra pronta alla Serie A ed una rosa completa a disposizione di Stroppa. Nel mirino di Galliani c’è anche l’attaccante del Napoli Andrea Petagna, che nel corso di questa stagione con la maglia azzurra ha trovato poco spazio, collezionando 32 presenze (in tutte le competizioni), 4 reti e 5 assist.

FOTO: Getty Images, Petagna

Il centravanti classe ’95 potrebbe dunque essere favorevole ad un trasferimento all’interno di un club in cui possa trovare i giusti spazi ed essere la prima scelta in campo. Su di lui ad oggi vi sono Monza e Torino, con il primo club nettamente in vantaggio sul secondo. La società neopromossa, infatti, è alla ricerca di un attaccante che si inserisca facilmente negli schemi di gioco di Stroppa e che riesca soprattutto a farlo in breve tempo.

La squadra è alla ricerca di un bomber e tra i profili individuati, oltre ad Andrea Petagna, c’è anche Pinamonti, che sembra favorito al giocatore del Napoli. Il classe ’99 dell’Inter, infatti, interessa particolarmente al Monza, ma potrebbe anche prendere la strada di Bergamo. Se così fosse, il club si orienterebbe verso Petagna al 100%. A riportarlo è l’edizione odierna della Gazzetta dello sport.