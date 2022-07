Suggestione Mertens per la Salernitana, parla De Sanctis: la situazione

Morgan De Sanctis è il nuovo direttore sportivo della Salernitana. La società granata, dopo non aver rinnovato il contratto di Walter Sabatini, uno dei protagonisti della salvezza conquistata nella scorsa stagione, si è affidata all’ex portiere del Napoli.

Dries Mertens (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

De Sanctis, nel corso della conferenza stampa che si è tenuta oggi, ha analizzato diversi temi caldi per quanto riguarda il mercato in casa Salernitana. De Sanctis ha parlato anche di Dries Mertens, il cui contratto con il Napoli è scaduto nella giornata di ieri.

Di seguito le sue parole:

“Quando il presidente si espone in maniera così chiara, parlando di sogno e non di obiettivo, da parte mia c’è anche un sussulto d’entusiasmo. In questo caso non c’è condivisione, ma approvazione da parte del proprietario. Ma io ho delle responsabilità e posso dire senza problemi che non parlo con Mertens e Cavani. Lasciamo sullo sfondo l’idea del nostro presidente che, magari, potrà fare un regalo alla direzione sportiva e all’allenatore. Ma se poi non arriva Cavani e prendiamo Botheim non si dica che il nostro mercato è una “chiavica”. Milik è stato proposto”.