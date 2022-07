Svolta per il futuro di Luperto: c’è la decisione dell’Empoli

Con l’arrivo del mese di luglio, non solo è iniziato ufficialmente il calciomercato estivo, ma sono anche terminati i contratti in scadenza e i prestiti di alcuni giocatori. Tra questi rientra Sebastiano Luperto, difensore del Napoli che ha passato l’ultima stagione in prestito all’Empoli. A sorpresa, il club toscano, nonostante un ruolo centrale di Luperto all’interno della squadra, ha deciso di non riscattare il difensore leccese entro i tempi stabiliti.

Sebastiano Luperto (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

A questo punto, Luperto dovrebbe tornare al Napoli. Vista la partenza di Tuanzebe e le difficoltà nelle trattative per portare Ostigard e Casale in azzurro, qualcuno aveva ipotizzato un possibile ruolo come quarto centrale per Luperto. La realtà però è un’altra.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, l’Empoli ha trovato l’accordo con il Napoli per riprendere il difensore classe ’96 con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Il futuro di Luperto quindi non sarà con il club partenopeo, ma sarà ancora in Toscana.