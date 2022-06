“Potrebbe esserci uno sforzo”: la notizia sul rinnovo dalla radio ufficiale

Il tempo stringe e tra il Napoli e Dries Mertens ancora non c’è l’accordo per il prolungamento contrattuale. Tra poco più di 24 ore, il belga – salvo cambi di programma – si ritroverà a parametro zero con la possibilità di poter firmare con un altro club a parametro zero.

A fare l’aggiornamento sulla situazione è la redazione di Radio Kiss Kiss Napoli che, nel corso della trasmissione Radio Goal, ha rivelato le ultimissime circa il futuro del numero 14 partenopeo:

Secondo l’emittente, non c’è stata alcuna offerta del Napoli al calciatore. Al momento, ognuno resta sulle sue posizioni e non è stata presa alcuna decisione per il rinnovo contrattuale.

Mertens (Photo credit should read BENJAMIN CREMEL/AFP via Getty Images)

Il Napoli, invece, potrebbe fare un sacrificio economico soltanto per Kalidou Koulibaly, in sede di rinnovo. In ogni caso, sembrerebbe certa la conferma del difensore centrale franco senegalese in vista della prossima stagione. Non è escluso, dunque, che le parti possano optare per un addio a parametro zero, così come potrebbe succedere al suo compagno di squadra Mertens.