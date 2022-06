Addio Mertens, un nuovo club europeo piomba su di lui: la situazione

Il Napoli, a meno di clamorosi colpi di scena, si priverà di Dries Mertens nel corso di questa sessione di calciomercato. L’attaccante, a Napoli da nove anni, non ha ancora raggiunto l’accordo per rinnovare il contratto, che scade il 30 giugno del 2022. Dopo un percorso lungo e ricco di emozioni, quindi, tutto lascia presagire un addio prossimo.

Il numero 14 però non ha ancora firmato con un altro club. La sua priorità resta sempre il Napoli e per questo motivo attende quanto più possibile una nuova offerta dal club azzurro. Tante società sono interessate ad assicurarsi le prestazioni di Mertens che, a fronte dei suoi 35 anni, ha dimostrato di poter fare ancora la differenza.

EINDHOVEN, NETHERLANDS – JANUARY 30: Dries Mertens (R) of PSV celebrates scoring the first goal of the game with team mate Mark Van Bommel during the KNVB Dutch Cup match between PSV Eindhoven and Feyenoord Rotterdam at Philips Stadion on January 30, 2013 in Eindhoven, Netherlands. (Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Stando a quanto riportato da HLN Sport Mertens potrebbe ricevere un’offerta dal Belgio, in particolare dall’Anversa. L’allenatore del club belga è attualmente Mark van Bommel, ex compagno di squadra di Mertens al PSV, prima dell’approdo al Napoli.

Attualmente l’Anversa può vantare in rosa la presenza di Radja Nainggolan, vecchia conoscenza della Serie A. Inoltre Mertens, che pure ha preso in considerazione mete più esotiche, potrebbe accettare il ritorno in Belgio per motivi familiari.