Notizia a sorpresa: Michele Criscitiello ha annunciato le dimissioni

Michele Criscitiello, già Ceo e direttore, è diventato nella giornata di ieri proprietario unico di Italia Sport Communication (ISC), la società che edita Sportitalia, canale televisivo di carattere sportivo in onda in chiaro e gratuitamente sul digitale terrestre e in streaming.

All’indomani della notizia, Criscitiello si è invece dimesso dalla carica di Presidente della Folgore Caratese, squadra militante in Serie D.

Ad ufficializzare le dimissioni è stata la stessa Folgore Caratese, attraverso un breve comunicato sulla pagina Facebook del club.

Comunicato Folgore Caratese, dimissioni Criscitiello

“Michele Criscitiello – si legge nel comunicato – dopo sei anni alla guida della US Folgore Caratese, lascia ufficialmente la Presidenza del club. Con l’addio di Criscitiello si registrano le dimissioni anche del Direttore Sportivo Giovanni Capobianco, quest’ultimo futuro allenatore del Picerno in serie C, al quale tutta la società augura le migliori fortune professionali”.

In attesa di aggiornamenti, resta ancora da capire quale sarà il futuro della società. Per Criscitiello inizia invece un nuovo viaggio che lo vede proprietario unico della nota emittente televisiva.