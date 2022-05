Bel gesto di Spalletti: il tecnico del Napoli fa visita al murales di Maradona

Luciano Spalletti questa mattina dopo aver lasciato a piedi il suo albergo in Corso Vittorio Emanuele, ha deciso di recarsi per una passeggiata ai Quartieri Spagnoli. Un’occasione che il tecnico azzurro ha colto per visitare il murales dedicato a Diego Armando Maradona, nel cuore della città.

Napoli Spalletti (Getty Images)

L’allenatore del Napoli, da amante del calcio e da grande estimatore del Pibe de oro, per il quale ha sempre speso parole importanti, ha così deciso di far visitare personalmente l’altare messo in piedi dai tifosi azzurri per il campione argentino.

Spalletti ha incrociato Maradona nel suo trascorso da calciatore, all’epoca giocava nello Spezia (Coppa Italia).