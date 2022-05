Serie A, l’allenatore a sorpresa sul Napoli: “Speravo vincesse lo Scudetto”

La lotta scudetto prosegue: Inter e Milan si contenderanno la vittoria del campionato probabilmente fino all’ultima giornata. Tanti i rimpianti in casa Napoli, con gli azzurri che hanno battagliato fino a qualche settimana fa con le due milanesi. Di questo ha parlato anche Sinisa Mihajlovic qualche minuto fa, in conferenza stampa.

Sinisa Mihajlovic

Mihajlovic da brividi: “Per lo scudetto speravo vincesse il Napoli!”

Di seguito le dichiarazioni da brividi del tecnico del Bologna, che ha sempre dimostrato grande stima e rispetto nei confronti del Napoli:

Chi pensa vincerà lo scudetto? “Io facevo il tifo per il Napoli, tra Milan e Inter non ho particolari preferenze. Avevo scelto il Napoli perché mi piace il gioco, la passione che mettono in campo e che mette la gente. Se avesse vinto il Napoli avrebbe fatto bene al calcio italiano“.