Addio Ospina? Il Napoli ha una strategia precisa anche per Meret

Tra i i calciatori del Napoli che andranno in scadenza di contratto al termine della stagione figura anche David Ospina, che sembra aver ricevuto delle avanches dalla Lazio.

L’estremo difensore colombiano si è rivelato decisivo in più di un’occasione durante la sua esperienza a Napoli e Aurelio De Laurentiis gradirebbe prolungare la sua permanenza

David Ospina (Getty Images)

A tal proposito, l’esperto di mercato Paolo Bargiggia, nella giornata di oggi, ha rivelato i potenziali scenari che il Napoli potrebbe dover fronteggiare nella sessione estiva di mercato attraverso due tweet sul proprio profilo ufficiale.

Il @sscnapoli non cambia strategia su @ospina, a fine contratto, nonostante la pressione dell'agente. Risultano dei contatti con la @OfficialSSLazio ma @ADeLaurentiis non accetta giochi al rialzo; comunque pronto ad offrire l' eventuale rinnovo alle cifre attuali. — Paolo Bargiggia (@Paolo_Bargiggia) May 6, 2022

Per quanto riguarda Meret, alcuni grossolani errori nel corso di questa stagione – uno su tutti quello di Empoli – hanno sollevato alcuni dubbi in società sulla sua permanenza alla corte di Spalletti.

Ciononostante, come rivelato da Bargiggia, qualora Ospina decidesse di andar via, a Meret verrebbe proposto un rinnovo di contratto per poi andare ad acquistare un nuovo portiere (nei giorni scorsi si era parlato, ad esempio, di Musso e Carnesecchi).

Se non dovesse rinnovare con @D_Ospina1, @sscnapoli pronto a rinnovare con Meret in scadenza nel 2023. — Paolo Bargiggia (@Paolo_Bargiggia) May 6, 2022

Staremo a vedere cosa succederà, ma è certo che la sessione di mercato estiva dovrà portare più di un avvicendamento al Napoli, per dar via ad una rifondazione, stavolta con un unico obiettivo: vincere lo Scudetto.