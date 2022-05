Trabzonspor campione di Turchia, arriva il messaggio di Hamsik: “Finalmente ho vinto il mio primo campionato”

Il Trabzonspor si è laureato campione di Turchia con tre giornate di anticipo. Grazie al pareggio di ieri per 2-2 contro l’Antalyaspor è arrivata la matematica vittoria del campionato: il Fenerbahçe secondo è a -9 ma ha gli scontri diretti a sfavore e quindi non ha più possibilità di agguantare il primo posto. Il Trabzonspor, così, vince il settimo campionato della sua storia a 38 anni di distanza dall’ultima volta.

Festa Trabzonspor

Uno dei protagonisti della squadra che ha vinto lo scudetto è l’ex capitano del Napoli, Marek Hamsik: il centrocampista slovacco ha disputato 25 partite, segnando anche due gol e fornendo quattro assist.

Hamsik ha voluto festeggiare la vittoria del suo primo campionato in carriera, scrivendo un messaggio sui propri canali social: “Finalmente il mio primo titolo di campione del campionato professionistico. Incredibile quello che è successo ieri sera, che non dimenticherò mai. Le sensazioni indescrivibili che si vedono meglio in queste foto sono piene di emozione, passione e gioia. Abbiamo scritto in maiuscolo la storia di questo club, città, regione e Super Lig turca. Grande rispetto per l’Antalyaspor. Grazie a tutti voi“.