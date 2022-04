Luperto, parla l’agente: “Ritorno al Napoli? Lo faremo a fine stagione”

A Radio Marte, nel corso della trasmissione Si Gonfia la Rete, è intervenuto Diego Nappi, agente anche di Sebastiano Luperto, ex difensore azzurro, oggi all’Empoli.

Sebastiano Luperto Empoli

L’agente ha parlato della lotta scudetto degli azzurri e del prossimo match di campionato tra Empoli-Napoli. Luperto, sarà quindi un ex del match e non vede l’ora di giocare contro la sua ex squadra.

Di seguito le dichiarazione dell’agente Diego Nappi:

“Pensavo che il Napoli potesse vincere lo scudetto quest’anno, ma ancora oggi dico che se il Napoli vuole vincere una partita dipende solo da se stesso”.

Luperto a fine stagione a Napoli? “In azzurro ha sempre avuto un problema: aveva davanti a sé uno tra i giocatori più forti al mondo e mi riferisco a Koulibaly. Vedremo cosa accadrà a fine stagione, cosa deciderà il Napoli e poi valuteremo”.

Marcare Osimhen? “Non lo spaventa perchè lui è molto freddo, anzi lo stuzziaca e gli fa tanto piacere giocare contro la sua squadra ed i suoi compagni”.