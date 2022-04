Torneo della Serie A in USA o Medio Oriente durante i Mondiali, arriva la decisione della Lega

L’Italia dovrà, ancora una volta, guardare i Mondiali da casa. La clamorosa eliminazione contro la Macedonia del Nord fa ancora male e sarà difficile far passare il rammarico e la rabbia. Il Mondiale in Qatar si disputerà tra novembre e dicembre e costringerà lo stop di tutti i maggiori campionati.

Proprio per questo, la Serie A stava pensando di organizzare un Mundialito negli USA o Medio Oriente con tutte le venti squadre del campionato. Il torneo era fortemente voluto anche dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e Luigi De Siervo, amministratore delegato della Serie A, aveva confermato l’idea.

Mundialito Serie A

Secondo quanto raccolto da Calcio&Finanza, però, l’idea è tramontata. Nell’assemblea di Lega Serie A di oggi, è stata presa la decisione di non organizzare questo torneo, visti i troppi problemi di gestione.

La mancanza di giocatori a disposizione è tra le motivazioni principali per cui è saltata l’organizzazione. Tra calciatori ai Mondiali, gli italiani impegnati nello stage voluto da Mancini a novembre e altri che avranno bisogno di riposo prima della ripresa del campionato a gennaio, non ci sarebbero abbastanza giocatori disponibili per poter giocare le partite del torneo.