Espulso Ceccherini in Verona-Napoli, per Marelli è un errore: il motivo

Al minuto 83 della partita tra Hellas Verona e Napoli è stato espulso Federico Ceccherini, difensore gialloblu, per doppia ammonizione in seguito ad un fallo di mano nei pressi del centrocampo. Luca Marelli, ex arbitro e commentatore DAZN ha espresso il suo parere sulla decisione di Doveri.

Luca Marelli a DAZN: “Non sono d’accordo con l’espulsione di Ceccherini”

L’ex arbitro ha commentato così l’episodio che ha portato al cartellino rosso per Ceccherini:

“Mi trovo in totale disaccordo con Doveri: per me la seconda ammonizione non c’era assolutamente, eravamo a centrocampo e l’azione non era pericolosa”.