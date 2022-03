Costacurta: “Troppo entusiasmo, il Napoli non è in forma”

Napoli e Milan, le due squadre a pari punti, si sfideranno per il primo posto in classifica domenica alle ore 20.45 allo stadio Maradona. L’ex calciatore rossonero Alessandro Costacurta ha parlato ai microfoni de Il Mattino a pochi giorni dal big match. Di seguito quanto evidenziato:

“Non credo che cambierà molto se dovesse vincere una o l’altra, perché è un campionato nel quale non c’è continuità nelle squadre, non riescono a vincere 6-7 volte di seguito. Il campionato non si deciderà negli scontri diretti. Manca la squadra ammazzacampionato come poteva sembrare l’Inter fino a un mesetto fa”.

Il Napoli che momento sta attraversando?

“Onestamente tutto questo entusiasmo per le ultime partite non lo vedo. È vero, ha fatto un filotto a metà gennaio. Ma poi sono arrivati il pareggio con l’Inter, quello con il Cagliari e le due sfide contro il Barcellona. Sicuramente a Roma hanno vinto una bella partita, ma non vedo il Napoli in una forma straordinaria. Non escludo che stia facendo comunque un bel campionato”.

Osimhen Napoli

Domenica chi la decide?

“Difficile dire chi vincerà, perché Napoli e Milan non hanno uno che fa gol sempre e che li trascina: hanno tanti giocatori che possono risolvere le partite, o anche essere decisivi in senso negativo perché si assentano. Leao e Osihmen sono i due talenti giovani e di prospettiva. Ma non escluderei un’azione di Politano o magari la serata giusta di Giroud o Brahim Diaz”.

Su Spalletti.

“Sta dimostrando tanto in un ambiente che in un certo senso ha sempre trovato pretesti. È arrivato in una squadra che è perfetta per vincere il campionato. Quelli che sono passati prima di lui hanno messo un mattoncino, ora tocca a lui costruire tutto”.