Rinnovo Fabian, “accordo” tra società e calciatore: quando se ne parlerà

Lorenzo Insigne già nuovo giocatore del Toronto, Dries Mertens tra voglia di continuare a Napoli e rischio di addio e David Ospina con un futuro ignoto. Questi sono i tre pilastri del Napoli che a giugno potrebbero abbandonare Spalletti (per Insigne nessun condizionale) e abbandonare la città. Ma la dirigenza azzurra deve lavorare anche sui giocatori in scadenza nel 2023.

Fabian Ruiz

Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz sono i due giocatori che andranno in scadenza a giugno dell’anno prossimo e la società non vuole rischiare di portare per le lunghe questa situazione. Ma, mentre per Koulibaly il Napoli ha tutte le intenzioni di rinnovare il contratto, lo stesso discorso non vale per Fabian.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, regna l’incertezza da entrambe le parti. Fabian non sa se voler continuare a Napoli o ambire a un top club e la società non sa se fare un investimento così importante per rinnovare il contratto dello spagnolo.

Attualmente, il numero 8 azzurro percepisce 1.8 milioni netti all’anno e, anche se non c’è stata ancora nessuna trattativa, si parlerà di un contratto superiore ai 3 milioni netti all’anno. Considerando le cifre lorde, un quinquennale costerebbe al Napoli quasi 30 milioni di euro, praticamente la cifra per cui è stato acquistato dal Betis nell’estate del 2018

Per adesso, per volontà di entrambe, ancora non se n’è parlato, ma c’è già stato un “accordo” tra le parti: Fabian e il Napoli si siederanno al tavolo delle trattative a primavera inoltrata, quando si avranno più certezze su una qualificazione alla prossima Champions League.