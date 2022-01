Il Napoli pesca dal Sassuolo per il dopo-Insigne: due nomi sulla lista di Giuntoli

A due giorni dalla fine del calciomercato invernale, il Napoli inizia a pensare già al futuro. Il mercato estivo, infatti, sarà sicuramente più ricco di colpi rispetto a questo di gennaio: il ds Giuntoli dovrà intervenire in diversi reparti per aggiustare la rosa. Un giocatore su tutti che dovrà essere sostituto sarà sicuramente il capitano Lorenzo Insigne, già sicuro di un suo addio a giugno, direzione Toronto.

Giacomo Raspadori

L’obiettivo principale di Cristiano Giuntoli, quindi, sembra essere chiaro: bisogna regalare a mister Spalletti un giocatore in grado di poter sostituire il capitano azzurro. L’edizione odierna del Corriere dello Sport, oltre a confermare l’interesse del Napoli nei confronti di Nedim Bajrami dell’Empoli, svela anche il profilo di altri due giocatori attenzionati dall’ex direttore sportivo del Carpi.

I due calciatori seguiti sono entrambi del Sassuolo: si tratta di Giacomo Raspadori e Domenico Berardi. Mentre per il secondo, il Napoli già lo tiene d’occhio da diverse sessioni di mercato, Raspadori è un nome nuovo.

Il nome di Giacomo Raspadori, attaccante classe 2000 che quest’anno si sta mettendo in mostra con il club emiliano, è venuto fuori in alcuni discorsi di mercato tra le due società: attualmente, sembra essere proprio lui in pole per sostituire Lorenzo Insigne.