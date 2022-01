SpazioNapoli, Manzo: “Prossime tre giornate decisive, ecco perchè”

Antonio Manzo, giornalista e direttore di SpazioNapoli.it, è intervenuto negli studi di Tele A nel corso di Terzo Tempo, trasmissione condotta dal giornalista Claudio Brachino, commentando il cammino del Napoli fino a questo momento, con un occhio anche rivolto al futuro prossimo.

NAPLES, ITALY – JANUARY 23: Dries Mertens of SSC Napoli celebrates after scoring the 2-1 goal during the Serie A match between SSC Napoli and US Salernitana at Stadio Diego Armando Maradona on January 23, 2022 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Antonio Manzo: “Le prossime tre giornate saranno decisive per questo motivo”

Antonio Manzo, quindi, ha fatto un punto su quelle che saranno le prossime giornate di Serie A, approfondendo il tema Napoli, e sulla gestione economica degli azzurri:

“Le prossime tre giornate saranno decisive. Il Napoli ha il calendario che tiferà per lui, magari rosicchiando qualche punto sulle altre, che avranno in programma dei big match, come Inter-Milan e Atalanta-Juventus. Sotto il punto di vista economico il Napoli è lungimirante, ha avuto grandi partnership con Amazon e Konami. Le nove magliette di quest’anno vanno ad aumentare le sostenibilità economica”.

NAPLES, ITALY – JANUARY 23: Eljif Elmas of SSC Napoli vies with Andrea Schiavone of US Salernitana during the Serie A match between SSC Napoli and US Salernitana at Stadio Diego Armando Maradona on January 23, 2022 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Manzo su Elmas: “Ha un punto di forza ben preciso, vi dico quale”

Tra i tanti temi discussi dal direttore di SpazioNapoli.it figura anche Eljif Elmas, centrocampista del Napoli, e il suo exploit:

“Elmas? Si sta trasformando partita dopo partita. È ormai un perno insostituibile di questo Napoli. Ha più sfumature, può giocare a destra, a sinistra o anche a centrocampo. La sua duttilità è un punto di forza, ma questo non sempre accade. Come per Gabbiadini, che occupava diversi ruoli in attacco e poi si è un po’ perso”.